停電凸顯國安問題 鄭弘儀：換成匪諜怎麼辦？

鄭弘儀對於昨晚全台大停電提出「陰謀論」。(圖/本報系資料照)

鄭弘儀昨天直播錄製廣播節目《寶島全世界》，遇到全台大停電導致節目無法發送，讓他緊急在臉書發出聲明，隨著各地不斷傳出停電狀況，讓他表示凸顯出國安漏洞，直呼一個職員缺失就把台灣搞成這樣，要是換成匪諜該怎麼辦?

鄭弘儀表示這波大停電造成各界恐慌，若外資看見台灣電力如此脆弱，勢必造成產業界巨大損失，蔡英文政府勢必遭受極大民怨，雖然昨晚台電緊急開記者會表示是「人為疏失」，鄭弘儀表示若是此原因，只能說是「天佑台灣」，但依舊擔憂提出陰謀論「一個職員會把日常的事情搞成這樣嗎？這個國家太脆弱了，萬一那人是匪諜該怎辦」?還表示應該徹查該員工身份，不過擔心造成民眾恐慌，他也立刻澄清「不是說那工人是匪諜，我認為搞不好是被唆使，因為有人想看到我們國家應變該怎辦」?

最後他也點出心中想法，表示「一個職員就能把台灣搞成這樣？凸顯出國家太脆弱，造成民間企業慘重災損，企業雖可依法向國家求償，不過問題是金額這麼龐大，國家應該也賠不起」。

(中時電子報)