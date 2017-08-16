大停電是人為疏失？羅智強：是騙票的人為故意！

前總統府副秘書長羅智強批全台大停電不是「人為疏失」，而是蔡英文（左）騙票的「人為故意」。(中時資料照)

全台大停電，高雄也多處大停電，從高雄85大樓俯瞰市區只有街道車燈和部分大樓局部供電外，幾乎一片漆黑。（王錦河攝）

台中一戶民宅在門口點蠟燭，屋主表示，是要讓過路人，看得到路。（黃國峰攝）

昨天全台無預警大停電，668萬戶受影響，原因竟然是中油換設備時，包商疑似誤觸開關「斷氣」，導致大潭電廠跳機。

網友立刻製作最新笑話：歷史上只有 8 個人，可以跳過 10 項程序，把一個電廠關掉：

1. 伊森．杭特 ( 不可能的任務 )

2. 詹姆斯．龐德 ( 007 )

3. 傑森．包恩 ( 神鬼認證 )

4. 多明尼克．托瑞多 ( 玩命關頭 唐老大 )

5. 布萊恩 ( 地表最強老爸 CIA 探員 )

6. 尼克．福瑞 ( 復仇者聯盟 神盾局長 )

7. A-Team ( 天神特攻隊 )

8. 中油員工

前總統府副秘書長羅智強說，看到這則網路笑話，他的眉批是「歷史上只有一個人，可以一年就把台灣幾十年的電力基礎打爛搞砸，那就是：蔡英文。」

羅智強更指出，拿大潭跳電機組發電量大於核電，來幫蔡英文護航的綠色網友，數學可能不太好。目前被停的核一1號機、核二2號機，加上核四的二個機組，發電量可達432萬瓩，恰恰可以彌補大潭電廠跳機的電力缺口。

而缺不缺電的關鍵只有三個：備載容量、備載容量、備載容量。是蔡英文「非核不缺電」的芭樂票，讓台灣電力供應的備載容量不足，讓扮演台灣民生與經濟生命線的電力供應走在鋼索上，才會讓已十幾二十年不愁電力的台灣，在這個夏天，天天得為電力調度擔驚害怕。

羅智強表示，這次全台大停電別再扯什麼人為疏失，因為今天的局面不是「疏失」，是蔡英文為了騙票的「人為故意」。

(中時電子報)