大停電是人為疏失？羅智強：是騙票的人為故意！
昨天全台無預警大停電，668萬戶受影響，原因竟然是中油換設備時，包商疑似誤觸開關「斷氣」，導致大潭電廠跳機。
網友立刻製作最新笑話：歷史上只有 8 個人，可以跳過 10 項程序，把一個電廠關掉：
1. 伊森．杭特 ( 不可能的任務 )
2. 詹姆斯．龐德 ( 007 )
3. 傑森．包恩 ( 神鬼認證 )
4. 多明尼克．托瑞多 ( 玩命關頭 唐老大 )
5. 布萊恩 ( 地表最強老爸 CIA 探員 )
6. 尼克．福瑞 ( 復仇者聯盟 神盾局長 )
7. A-Team ( 天神特攻隊 )
8. 中油員工
前總統府副秘書長羅智強說，看到這則網路笑話，他的眉批是「歷史上只有一個人，可以一年就把台灣幾十年的電力基礎打爛搞砸，那就是：蔡英文。」
羅智強更指出，拿大潭跳電機組發電量大於核電，來幫蔡英文護航的綠色網友，數學可能不太好。目前被停的核一1號機、核二2號機，加上核四的二個機組，發電量可達432萬瓩，恰恰可以彌補大潭電廠跳機的電力缺口。
而缺不缺電的關鍵只有三個：備載容量、備載容量、備載容量。是蔡英文「非核不缺電」的芭樂票，讓台灣電力供應的備載容量不足，讓扮演台灣民生與經濟生命線的電力供應走在鋼索上，才會讓已十幾二十年不愁電力的台灣，在這個夏天，天天得為電力調度擔驚害怕。
羅智強表示，這次全台大停電別再扯什麼人為疏失，因為今天的局面不是「疏失」，是蔡英文為了騙票的「人為故意」。
(中時電子報)
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