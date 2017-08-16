阿里巴巴進軍日本 將引爆手機付款市場

《日本經濟新聞》報導，中國最大的網購公司阿里巴巴集團（浙江省）快則明年春天起，將在日本提供用智慧型手機掃瞄二維條碼付款的電子商務服務。

阿里巴巴打算在日本推展開與「支付寶 」相同的電子商務服務，用戶只要下載手機軟體，在手機上存款充值即可購物。

而且這項服務不僅針對中國訪日遊客，還要提供日本人相同的服務，目標是在3年內達到1千萬人用戶，很可能成為日本手機付款市場的引爆劑。

(中時)