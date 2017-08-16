出席世大運 阿扁二次金改案恐重啟重判

前總統陳水扁5月時搭高鐵到台北出席凱達格蘭基金會募款餐會。圖為返回高雄時畫面。（本報資料照片）

世大運19日登場，台北市長柯文哲稱有邀前總統陳水扁出席開幕典禮。台中監獄也證實，已收到陳水扁出席申請，審核評估中。根據週刊報導，阿扁若出席世大運，顯示健康狀況已逐步改善，法官重啟審判二次金改等五大案的機率大增。

身繫5大案尚未定讞的陳水扁因失智及巴金森氏症等症狀，獲得保外就醫，所涉停審、尚未定讞案件，包含二次金改案、國務機要費案、洗錢案、侵占總統府機密文件案以及教唆偽證案。官司雖停審但近期卻頻頻出席公開場合，而7月高等法院就二改開訊問庭，但阿扁遞狀請假。

日前柯文哲表示，世大運執委會除邀請總統蔡英文、前總統馬英九，將邀請前總統陳水扁與歷任台北市長出席開幕典禮。根據《鏡週刊》報導，阿扁收到邀請函很快便向台中監獄申請出席，一旦出席，高院法官將視為能否重啟審判的重要參考依據，認為阿扁南北旅途奔波，又能在收到邀請函作出決定，顯示健康及判斷力都已改善，出庭應付審判似乎並非難事。

二次金改為2001年間，陳水扁執政時期，推動的政策，政府希望台灣金融機構能朝向整併方向前進。之後，陳水扁及其妻子吳淑珍，被指控在二次金改期間，收受元大證券馬志玲兩億元賄款，協助元大證券購併復華金控。

(中時電子報)