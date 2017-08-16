分手姚元浩 王心凌爆情牽高學歷新歡

王心凌爆出有新歡，但公司強調只是正常交友生活。（圖／本報系資料照片）

王心凌和姚元浩近來才因一張私密床照，雙方鬧得不可開交，加上王心凌過去的男友都被評為不OK，讓許多粉絲心疼她。不過現在爆出王心凌身邊悄悄多了一位護花使者，是位科技新貴，更在王心凌低潮時期頻頻安慰，因此傳出兩人滋生愛苗。

王心凌在和姚元浩因為一張床照互罵之際，據悉她身邊也多了一位暖男，據《鏡週刊》報導指出，科技新貴Justin是台大化研所畢業，除了待過南亞電路外，他在2008年加入「翰可國際」，幫公司業務版圖擴大至北美、歐洲等，他更已經是副總等級。

對於這位科技新貴，王心凌似乎找到穩重一點的另一半，加上在王心凌先前心情低落時期，Justin也是發動安慰攻勢，讓兩人關係加速升溫，但王心凌所屬經紀公司則以「朋友間的正常社交生活，請大家不用急著幫心凌作媒」等話帶過，強調雙方關係進展還沒這麼快。

(中時電子報)