分手姚元浩 王心凌爆情牽高學歷新歡
王心凌和姚元浩近來才因一張私密床照，雙方鬧得不可開交，加上王心凌過去的男友都被評為不OK，讓許多粉絲心疼她。不過現在爆出王心凌身邊悄悄多了一位護花使者，是位科技新貴，更在王心凌低潮時期頻頻安慰，因此傳出兩人滋生愛苗。
王心凌在和姚元浩因為一張床照互罵之際，據悉她身邊也多了一位暖男，據《鏡週刊》報導指出，科技新貴Justin是台大化研所畢業，除了待過南亞電路外，他在2008年加入「翰可國際」，幫公司業務版圖擴大至北美、歐洲等，他更已經是副總等級。
對於這位科技新貴，王心凌似乎找到穩重一點的另一半，加上在王心凌先前心情低落時期，Justin也是發動安慰攻勢，讓兩人關係加速升溫，但王心凌所屬經紀公司則以「朋友間的正常社交生活，請大家不用急著幫心凌作媒」等話帶過，強調雙方關係進展還沒這麼快。
(中時電子報)
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