跳電、勞工苦哈哈 黃創夏細數蔡政府「豐功偉業」
中油工程昨（15）誤關天然氣電動閥2分鐘，引發全台大跳電，共有668萬戶受影響，經濟部長李世光為此請辭負責。對此，資深媒體人黃創夏細數蔡政府上任以來所出的包，並說繼續下去，統一是遲早的事。
全台大跳電，黃創夏昨在第一時間於臉書上表示，真正可怕的不是跳電，而是台灣電力系統竟脆弱到一個工人操作錯誤，就能讓全台陷入停電危機，他表示，電力不只是民生需求、經濟基礎，更是國家安全的一部分，民進黨和蔡英文是否能理解？
今日稍早，黃創夏在盤點蔡政府上任後的「豐功偉績」，包括電力大混亂、全台大跳電丶經濟陷困頓，標竿企業想要逃跑去美國丶軍中士氣低迷丶薪水不漲勞工苦哈哈、一例一休全盤皆輸丶公務員熱到中暑、國艦國造沒半撇以及綠營金主大撈錢等，並寫下疑問句：「『潛伏』21世紀新傳奇」？
黃創夏酸，再持續下去，習近平可能越來越開心，因為只要有蔡英文在，統一台灣，指日可待。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。