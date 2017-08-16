跳電、勞工苦哈哈 黃創夏細數蔡政府「豐功偉業」

全台昨日大跳電。（圖/李文正攝）

中油工程昨（15）誤關天然氣電動閥2分鐘，引發全台大跳電，共有668萬戶受影響，經濟部長李世光為此請辭負責。對此，資深媒體人黃創夏細數蔡政府上任以來所出的包，並說繼續下去，統一是遲早的事。

全台大跳電，黃創夏昨在第一時間於臉書上表示，真正可怕的不是跳電，而是台灣電力系統竟脆弱到一個工人操作錯誤，就能讓全台陷入停電危機，他表示，電力不只是民生需求、經濟基礎，更是國家安全的一部分，民進黨和蔡英文是否能理解？

今日稍早，黃創夏在盤點蔡政府上任後的「豐功偉績」，包括電力大混亂、全台大跳電丶經濟陷困頓，標竿企業想要逃跑去美國丶軍中士氣低迷丶薪水不漲勞工苦哈哈、一例一休全盤皆輸丶公務員熱到中暑、國艦國造沒半撇以及綠營金主大撈錢等，並寫下疑問句：「『潛伏』21世紀新傳奇」？

黃創夏酸，再持續下去，習近平可能越來越開心，因為只要有蔡英文在，統一台灣，指日可待。

(中時電子報)