台北餐廳周開始預訂 教父牛排等70家餐廳5至7折優惠

台北餐廳周期間預訂牛排教父系列餐廳「Danny ＆ Company」，可以1350優惠價享用「美國頂級肋眼牛排」午餐套餐。（圖／簡單桌）

「Orchid Restaurant 蘭餐廳」在餐廳周期間的午間套間1350元起，門檻降低啦。（圖／簡單桌）

亞洲目前最大餐飲訂位平台「EZTABLE 簡單桌」舉辦的「2017 台北餐廳周Taipei Restaurant Week」活動，今（8/16)起開始接受消費者預訂，自8月29日起至9月11日止為期14天的活動，共有70家台北餐廳參與，提供5至7折的優惠。

同時，花旗銀行與遠傳電信亦加入了今年「台北餐廳週」行列，花旗限量 5000 位名額，遠傳提供 3000 名用戶，線上預訂現折10% 優惠。此外，欣臨企業與台灣愛丁頓寰盛洋酒公司提供「全球最多米其林餐廳指定用水」聖沛黎洛天然氣泡礦泉水S.Pellegrino、「最佳佐酒水」普娜天然礦泉水Acqua Panna，以及裸雀初次雪莉桶蘇格蘭威士忌給指定餐廳免費品飲，讓今年餐廳週的用餐體驗更加精彩。

「2017 Taipei Restaurant Week」餐廳週，不僅囊括台北Fine Dining頂級餐廳及Bistronomy精緻餐酒館等70家餐廳，裡面高達34家從未參與或甫開幕就加入的餐飲名店都在這次餐廳週首度出現，例如：牛排教父 鄧有癸Danny全系列餐廳、台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳 Paris 1930」、及去年甫開幕帶有東方魂的法式料理「Orchid Restaurant 蘭」、高檔日本料理「錦水TAIPEI」、人氣五星級牛排餐館「台北萬豪酒店 Garden Kitchen」、「晶華酒店外館 Just Grill」、國際名店「Jamies Italian Taiwan」、米其林星級主廚餐廳「Lorigine by La Credenza 歐傑洛義式餐廳」等知名餐廳皆參與。在價格上也突破以往，推出午間套餐599元、799元、999元起，晚間套餐899元、1099元、1299元起，各種超值價格（不加收服務費），即可享用各精緻餐廳特別為餐廳週悉心打造的特色料理。

今年加入「台北餐廳週」行列的餐廳共有70家，包括了高端餐廳、高人氣指數的精緻餐酒館、五星級飯店餐廳等，料理型態有國人最愛的牛排館、鐵板燒，還有異國美食法式料理、義式料理、日式料理、北歐料理、印度料理以及中式料理與餐酒館、半自助套餐Semi-buffet，共分十大料理類別，提供餐飲超值價5～8折不等，除了餐廳的招牌料理之外還有特別為餐廳週設計的主廚私房料理，是您平常吃不到的菜色。

(工商)