邊境又爆衝突 中國印度兵拉達克地區丟石互毆致傷
在中國與印度軍隊在錫金段邊界洞朗地區的對峙2個月、雙方仍僵持不下之際，15日兩軍又在另一處領土爭議區域 ─ 拉達克地區爆發小規模衝突，兩軍不但互築人牆不讓對方進入各自宣稱的領土範圍，還互相丟擲石頭，甚至有人鐵棍攻擊，釀成士兵受傷。
綜合印度媒體報導，15日上午6點至9點之間，中印軍隊在達克地區東部和西藏接壤的的班公湖(Pangong lake)所印方宣稱的「實際控制線」附近發生衝突，雙方互指越界，士兵先是築起人牆堅持各自宣稱的領土範圍，不讓對方進入，之後更是抱方肢體衝突，中國與印度士兵手持石頭及鐵棍混戰，釀成雙方士兵都有受傷，但最後在雙方手持僅告邊與退回各自原本所在區域後，局勢得到控制，沒有在這敏感時機造成更大規模的衝突。
印度查謨-喀什米爾邦首府斯利那加的警察證實雙方軍隊發生了小衝突，但印度軍方拒絕對此回應，中國官方則是尚未對此回應
目前橫跨該段中國與印度的班公湖有三分之二面積由中國控制，是兩國軍隊士兵時常發生衝突的區域，曾於2014年在拉達克地區發生對峙，當時在邊境雙方增至約有1,000名士兵。還有去年11月，約55名中國士兵和70名印度士兵也在拉達克地區發生對峙。
(中時電子報)
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