免費索票》《風獅爺‧故鄉情》音樂會！8月金門登場

金門名勝古跡「莒光樓」。（達志影像／shutterstock提供）

夏遊金門！賞莒光樓、看獅山砲陣地、嘗美味、看菜刀！8月來金門，還能聽美妙國樂！台灣國樂團（以下簡稱：NCO）應金門縣文化局之邀請，8月17日至19日將前往金門巡迴演出，包含8月17日金湖籃球場《迴音金門》、8月18日金城國中藝文中心《團團相扣─金門》、8月19日《風獅爺‧故鄉情》等三場音樂會。

金門縣文化局823砲戰紀念音樂會—打響金門記者會。左起依序為：客席指揮周聖文、NCO副指揮陳炫合、金門縣國樂協會行政總監涂凱津、客席指揮黃光佑、金門縣文化局局長呂坤和、NCO團長劉麗貞、客席音樂家木村依加及許曉緣。（台灣國樂團提供）

8月19日《風獅爺‧故鄉情》將由深耕金門國樂教育逾15年的知名指揮家黃光佑擔任客席指揮，NCO第50期《繞樑》月刊〈遊走於理性與感性之間的指揮家〉讚譽黃光佑指揮具有迷人風采。該場音樂會將演出許多動聽樂曲，包括由NCO樂團首席劉貞伶與琵琶聲部首席王琇媜所演出的琵琶與笛協奏曲《聽香》、日本鋼琴演奏家木村依加演出鋼琴協奏曲《山歌》、金門新生代揚琴演奏家許曉緣所演出的揚琴協奏曲《大武山藍》，另外還包含多首膾炙人口的曲目，如：《電視主題組曲》、《故鄉情》、《未來的希望》等。

NCO長期致力於推廣國樂，每年多次赴各地社區、校園進行慈善演出，用國樂豐富國民與學子的生活。此次《團團相扣─金門》更是與中正國小、金湖國小、金城國中和金門高中等多所學校社團合作演出，不僅加強國家級樂團與學生國樂社間的連結，更讓這群孩子能夠近距離觀摩音樂家的演奏，盼能為當地國樂教育奠下良好基礎。指揮家黃光佑表示，金門校園國樂社團成立過程相當艱辛，此次NCO前往金門必將能激發當地學生對於國樂的熱情，替金門國樂發展立下重要的里程碑。

此外，《團團相扣─金門》及《迴音金門》將由NCO副指揮陳炫合及新生代指揮周聖文擔任指揮。陳炫合擁有二十餘年指揮經驗，對於樂曲詮釋相當具有經驗，曾多次帶領NCO深入各地演出，觀眾反應熱烈，此次《迴音金門》也將由其擔任專場指揮。周聖文則是近年新生代指揮之一，長年受NCO青年指揮人才培訓，並曾獲2016「NCO指揮研習營最佳人氣獎」及2015年「NCO《菁英爭揮》最佳人氣獎」。

明年適逢823砲戰60週年紀念，在60週年前夕，NCO應金門縣文化局特別邀請，以「風獅爺傳奇」為題，規劃多首富有文化情懷的作品。

8月19日《風獅爺‧故鄉情》免費索票，如欲索票，請洽金門縣國樂協會聯絡人翁小姐0912769778或葉小姐0963270708。8月17日金湖籃球場《迴音金門》及8月18日金城國中藝文中心《團團相扣─金門》歡迎自由入座。

(中時電子報)