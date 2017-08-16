中正大學打擊樂社 入選JPG擊樂實驗室團隊

七位來自中正大學打擊樂社的社團成員心血來潮，要用打擊樂幫中正大學包括理工學院等七個學院寫院歌，這個計劃獲得了第二屆JPG擊樂實驗室的支持，入選為創意實驗團隊，預計將展開一年半的創作計畫。

穿著社團團服，這幾個大男生看起來都很宅，不是就讀音樂系所卻深愛打擊樂，「我們打擊樂社成員來自不同的背景，有的是理工，有的是地球科學，原本就想要幫學院寫歌，後來看到這個計畫非常開心，可以實現我們的夢想。」目前就讀中正大學的李彥儒表示，小時候因為有感覺統合的問題，明明瞄準了，球就是無法直接準確投入籃框中，「父母親就把我送去學打擊樂，居然就正常了。」現在他也希望透過打擊樂，紀錄他所就讀的大學。

成員之一的劉大維說，每個學院都有它自己的特色，目前規劃前半年先出三首曲子，像文學院就用筆、紙做為發聲媒介，重新創造聲響；法學院目前希望可以找到虛擬法庭的詰問交戰，轉化成打擊樂作表現，持續嘗試新的可能。

除了中正大學的團隊獲選之外，第二屆入選團隊還包括利用聲響科技藝術來改造並創造感官衝擊的「方馨、紀柏豪」團隊、以結合打擊樂和舞蹈劇場來訴說自身與觀眾故事的「鍾鎮陽、李玠嫻、程洋」團隊；「徐易達、顏挺、林翊甄、康誠」結合摔角表演，透過競技擂台形式呈現打擊樂；《聲子樂擊室內樂團》以打擊樂結合魔術、動畫，打造魔術樂器與電音、互動APP和大型魔術舞台。

JPG擊樂實驗室由朱宗慶打擊樂團發起，陶瓷品牌瓷林贊助，透過提供資金、資源串連、輔導陪伴等方式，提供35歲以下的新銳打擊樂家為期一年的支持陪伴計畫。計畫的核心價值在於體驗整個實驗創新過程，鼓勵年輕團隊勇於不斷嘗試、不斷推翻、不斷挑戰，為打擊樂開創不同的視野和發展。

朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶表示，「第一屆過程裡面的確碰到了很多挫折、撞牆，但我覺得，除了手上棒子演出會進步之外，這些年輕的藝術家也會透過這個過程會思考，會有視野去表達音樂，這只是一個出發，希望年輕世代加油，我們會在下面用力拍手。」

第一屆五組跨領域的創意實驗團隊也將展開21場成果分享演出，地點分別在牯嶺街小劇場、國家戲劇院實驗劇場開演以及松菸LAB創意實驗室。

(中時)