蔡英文做一任救台灣？

蔡英文總統。（資料照,姚志平攝）

總統蔡英文上任後力推年改、一例一休、前瞻計畫等，不過民眾不買單，日前最新民調顯示，蔡英文的聲望「空前最糟」，創29.8％歷史新低。今天有週刊觀點指出，台灣每任總統很難不受批評，且連任會被批更慘，「蔡英文可以有一個不說出來的選項就是當一任總統，並定位自己能替台灣沉痾大清理的總統」。

《壹週刊》的壹觀點指出，蔡英文上任後許多改革都是朝著民進黨多年的民主價值而努力，無論是廢核、年金改革或一例一休，都證明她真心想做事、要改革。這些對改革反撲的民調，能否真實反映民意是一回事，重點是民進黨把國家利益放在黨的利益之前還是之後，「當然是持續黨的利益比國家利益重要」。

該觀點指出，蔡英文並非傳統選舉出來的政治人物，對權力慾望不強烈，也保有學者謹慎的性格，這性格可以稱保守，卻也可以轉化成堅持達成目標的毅力。

「台灣任一任總統現在很難不受到批評，若真的連任會更可憐」。該觀點指出，蔡英文可以有一個不用說出來的選擇，就是當一任總統，並定位自己能替台灣沉痾大清理的總統。

該觀點說，對總統來說，一任四年的時間絕對不夠用，但關鍵不在時間，而在於啟動的改革能否讓台灣脫胎換骨。只做一任總統的想法只能做不能說，以避免黨內接班梯隊爭食。「一旦沒包袱，有機會將台灣積弊一掃而空，同時測試真正有能力接班的民進黨政府人士的機會」。

(中時電子報)