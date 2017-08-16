扯柯P後腿？資訊局不給錢 包商欲癱瘓世大運

台北市長柯文哲（後左2）卯足全力宣傳世大運。(中央社)

為宣傳世大運，柯文哲葷腥不忌。（摘自Yahoo TV「彭博士看風向」）

世大運19日舉行，為此台北市長柯文哲勞心勞力勤跑宣傳，除了為祈求順利吃素一個月外，連58歲的生日也是希望世大運能圓滿順利，可見柯市長看重程度。但根據週刊報導，世大運即將面臨網路被癱瘓的重大危機，且這項威脅不是來自外人，而是出自北市府內部的「豬隊友」。

柯文哲為世大運不遺餘力的勤跑宣傳，就是希望能讓更多民眾看見世大運。但根據《壹週刊》報導，開幕在即，台北市資訊局卻苛扣世大運得標廠商的款項遲遲不發，就算器材設備全數到位，卻只支付廠商不到一成的工程款。而領不到工程款的下游包商集體罷工抗議，揚言將癱瘓世大運的網路設施。

該標案全部預算突破7億元，得標廠商為台灣ATOS（源訊科技股份有限公司），截至上週，資訊局只撥付給廠商4700萬元的款項。據悉，台灣ATOS旗下近30個包商中，已有近50人罷工，抗議北市資訊局這種官逼民反的行徑。另外，北市府其餘各局處的撥款金額都已達7成5至8成之間，還有廠商已拿9成款項。

(中時電子報)