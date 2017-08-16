「供氣是我部門職責」 中油總經理劉晟熙傳請辭
全台昨（15）日大停電，共有668萬戶受影響，經調查發現，是中油工程誤觸開關，使天然氣供應「斷氣」所致。中油董事長陳金德第一時間表示，中油會負起完全責任，並向社會大眾致歉，傳中油總經理劉晟熙昨指，供氣屬經理部門職責，會負起全責，意指會為此請辭。
中油誤關天然氣電動閥2分鐘，引發全台大跳電，根據《自由時報》報導，劉晟熙表示，陳金德於第一時間衝上現場指揮，中油計畫啟動2組調查小組，釐清氣閥關斷原因，並透露天然氣問題屬經理部門職責，會由他為代表負起全責（意指請辭下台），該決定已向陳金德報告。
劉晟熙今年1月接任中油總經理，歷任中油總工程處、天然氣事業部主任、副執行長、液化石油氣事業部執行長、油品行銷事業部執行長、副總與國光電力公司董事長等職務，學經歷豐富完整。
中油過去指出，劉管理作風嚴明、行事低調，雖為工程背景，但歷練完整，能親上第一線溝通，面對中油各龐大事業部門可提供「無死角」的管理角度。
(中時電子報)
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