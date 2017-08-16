雲縣下學年起 國二女生免費打子宮頸癌疫苗

雲林縣財政拮据，縣府強調國小生每週喝一次牛奶政策不變，本學年度開學後還會兌現國中小教科書免費、國二女生免費注射子宮頸癌疫苗的承諾。

縣長李進勇上任後隔年2015年3月兌現競選支票承諾，每周喝免費牛奶（或豆漿）一次，每年經費3000萬元。

縣府指出，本（106年）學年度起縣庫將負擔7000多萬元，推動國中小學生教科書免費政策，可幫助5萬3000多名學生，每學期節省近1400元代收代辦費，為家長省下一筆教育支出。

此外，9月份起設籍雲林的國中二年級女學生，將首次免費接種子宮頸癌疫苗，預估將有3500位國二女生受惠。

(中時)