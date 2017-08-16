痛苦爬12樓！「爬進家門」電就來了 補教名師傻眼

全台昨晚出現史無前例大跳電，圖為台北市石牌地區限電後，許多民眾在一片黑暗中前往商城用餐。(杜宜諳攝)

全台（15日）出現史無前例大跳電，初步調查主因是中油疏失，務關桃園大潭電廠天然氣電動閥，導致中斷跳電、多處因此緊急輪流限電，各地交通號誌大亂、多數民眾晚上摸黑吃飯、受困電梯等，補習班名師呂捷昨則在臉書透露，爬12層樓梯進家門，當他「用爬的爬進家門」時，電就來了，讓他超級傻眼。

因為停電關係，補教名師呂捷昨晚爬12層樓梯進家門，正當他用爬的爬進家門時，電就來了，不過同時，他的友人也是爬15層樓梯返家，他進家門那剎，電就來了，於是友人趕緊搭電梯下樓停好愛車，不過呂捷卻寫下：「就在他的車停好…鐵門放下那一剎那…又停電了！」

看著友人的遭遇，讓呂捷直呼：「說實在話，我很同情他，為他感到難過！」不過呂捷也說：「但也不知道為什麼～我心情突然好多了！」不過經歷這回停電，也讓他在留言中透露：「我正在考慮是否要買間三合院…」。

(中時電子報)