突停電發現可怕真相 柯佳嬿「比平時涼很多」

停電讓柯佳嬿有不同的體悟。(圖／本報系資料照)

因桃園大潭電廠6部機組跳電，造成全台多處受到波及，不少網友和藝人都在社群分享自己狀況，女星柯佳嬿卻因突然而來的停電，有了不同的體悟。

15日全台大停電，柯佳嬿在臉書發文「突然停電，發現沒開冷氣的巷弄比平時涼很多」，讓她才驚覺平時「室外機製造出的熱氣好可怕」，一席話讓網友看了都很感觸，憶起過去都會在外面聊天，「覺得回到很平凡的生活」，要大家回歸自然出去走走，「外面真的比較涼」。

(中時電子報)