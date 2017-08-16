隔18月返大滿貫 莎拉波娃獲美網外卡

莎拉波娃重回大滿貫舞台。(美聯社資料照)

(09:00更新)俄羅斯網球美女莎拉波娃，今獲得美國網球公開賽外卡，這位世界前球后相隔18個月後，重返大滿貫比賽。莎拉波娃是2006年美網冠軍，生涯拿下5座大滿貫女單金盃。她去年澳網後因禁藥事件，被禁賽15個月。美網8月2​​8日開打。

莎拉波娃今年4月禁賽期滿，復出首站斯圖加特網賽殺入4強，但法網無緣外卡，溫網前卻大腿受傷。莎拉波娃近況平平、傷痛不斷，先前史丹佛女網賽只過首輪，第2輪因左前臂不適退賽，加拿大羅傑斯盃因傷缺席，正進行的辛辛那提網賽也缺陣。

莎拉波娃外表出眾、球技出色，剛出道就被封為「天才美少女」，2005年8月首次登上世界第一。生涯在澳網、法網、溫網和美網都奪過女單冠軍，寫下「全滿貫」。30歲莎拉波娃目前世界排名148名。

(中時電子報)