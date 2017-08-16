大停電後首個上班日 李世光：水電供應無虞

昨日全台大停電造成全台超過668萬戶因為分區輪流限電受到影響，經濟部長李世光今（16）日一早表示，今日水、電供應目前看來沒有問題。

李世光指出，網傳斷電後會今日大停水是不正確的，昨日晚上資料顯示，今日所有的供水應該是完全正常。昨晚分析供電也不會有問題，稍後會作進一步分析。

李世光表示，很抱歉昨天的全台大停電造成大家的不便，經濟部會持續處理這件事情。

一早，央行總裁彭淮南也現身經濟部，他僅淡淡地說：「他是（李世光）我的常務理事，我來看看他。」隨即步入電梯。

(工商)