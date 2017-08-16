外媒：中國印度邊境衝突有五種發展形勢
中國與印度軍隊在洞朗對峙兩個月餘，雙方話已說盡，但情勢仍沒有緩解。這兩個亞洲大國或戰或和，影響世界格局甚深，大家都睜大眼睛在看；對此，外媒分析局勢的五種走向，認為爆發戰爭並非不可能。
英媒BBC報導，對中印兩國的互動形式進行分析，點出五種可能的收場結果，包括外交解決、長期僵持、小規模衝突、局部戰爭、大規模戰爭。
第一，多數評論都認為外交解決是最明智的選擇，但目前看來雙方都不願意讓步，連進入談判的默契都沒有，而且即便印度最終撤軍，留下的爭議也可能在日後引爆。目前看來，「擱置爭議，凍結現狀」是最可能的收場。
第二，洞朗爭議若不能以外交方式解決，自然會演變為長期僵持，但這是中方所不願見到的。因此，中國可能在邊境前沿建永久性建築物，另一方面也可能進行合縱連橫，與南亞國家發展關係以牽制印度。
第三，從中國軍方一連串強硬表態來看，顯然武力解決是選項之一，因此或可能演變成類似1969年中蘇寶島事件的小規模衝突。但印度在洞朗附近部署軍力提升，解放軍求速勝並非易事。
第四，從小規模戰爭走向局部戰爭不是不可能，因為目前中國對印度仍有軍力優勢，而且印度與美國非正式軍事盟友，中國可能選擇打一場有把握的仗。
第五，一旦發生局部戰爭，戰爭是否擴大化就很難預測。由於雙方都是核武大國，引發核戰的結果無法想像，估計當局還是會盡量避免走到這個地步。
(中時電子報)
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