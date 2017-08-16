李富城嗆蔡英文：簡單事都做不好 憑啥當總統

蔡英文政府強調2025非核家園政策，並多次向民眾保證不會缺電，但說著說著就停電了。（中時資料照／杜宜諳攝）

蔡英文政府一再強調2025非核家園政策，並多次向民眾保證不會缺電，但說著說著就停電了。對此，資深氣象專家李富城向蔡總統表示「請給我們穩定的電，我們不需要你的道歉，我們只要不會停電」李也認為如果「這麽簡單的事你都做不好，憑什麽當總統。」

0815全台大停電，且事發時段為下班尖峰，許多百貨商店停電就算了，但連政府機關與紅綠燈都停擺，只能靠員警手動指揮交通。對此，還未出面的蔡英文，僅在臉書上表示「全台的電力供應已經漸漸恢復正常。對於這次停電，我代表政府向全國人民道歉。」

蔡英文還說「供電不只是民生問題，它還是國家安全的問題。真正該全面檢討的，是這個會因為人為疏失而輕易癱瘓的供電系統。這才是問題的核心。」對此，李富城表示「請蔡政府給我們穩定的電，我們不需要你的道歉，我們只要不會停電」怒批「這麽簡單的事你都做不好，憑什麽當總統。」

(中時電子報)