萌！貓頭鷹寶寶名「雪寶」雪白羽毛愛飛行

「雪寶」飛行時的英姿。（台北市立動物園提供）

迪士尼動畫《冰雪奇緣》中備受大小朋友喜愛的「雪寶」！動物園有小傢伙跟他同名喔！台北市立動物園採人工孵化及育雛的褐林鴞寶寶，出生滿2個月又14天囉！目前生長發育已進入青少年時期，外形儼然就是貓頭鷹的標準樣貌，和剛出生時毛茸茸的模樣差異極大，保育員為牠取名為「雪寶」。

「雪寶」現在和剛出生時毛茸茸的模樣判若兩人。（台北市立動物園提供）

目前「雪寶」最重要的任務，就是每天要接受嚴謹的飛行訓練，因為只有配備高超的飛行與獵捕技巧，才不會辜負「猛禽」的名號！幾位負責在孵化室工作的保育員們，回憶起褐林鴞寶寶剛出生時，全身覆滿雪白色的絨毛，配上一對圓圓黑黑的大眼睛，模樣十分可愛，於是依照動物園新生動物取名字的傳統，借媽媽（「寶咖咖」）名字中的一個字，為牠命名為「雪寶」，希望牠日後也能像迪士尼卡通中的角色一樣，擁有超高人氣，成為代言台北市立動物園保育工作的明日之星。

「雪寶」飛行時的英姿。（台北市立動物園提供）

2個多月大的「雪寶」已經褪去青澀的模樣，站立時雄糾糾氣昂昂的，全身散發出猛禽的氣勢，帥的不得了！身為掠食者必須具備過人的眼力及高超的飛行技巧，所以現在每天早上9點鐘吃完早餐之後，「雪寶」都要展開30分鐘左右的飛行訓練，期間保育員會讓「雪寶」站立在手臂上，然後振臂讓「雪寶」飛行到定位點後再折返，這樣來來回回至少要十幾趟，除了精進飛行技能之外，也可以運動健身，讓全身的骨骼與肌肉更加強壯。

褐林鴞「雪寶」的食物以老鼠及乳鼠為大部分。（台北市立動物園提供）

褐林鴞的食量約為體重的10-15%，因此目前約700公克重的「雪寶」，每天至少要攝取70~105公克的食物才足夠。在進食技巧上，「雪寶」已經學會自己將整隻老鼠撕裂後吞食。褐林鴞的獵物以捕捉小型哺乳類和鳥類為主，在非繁殖季節，以老鼠、松鼠、竹雞佔大部份；繁殖階段攜回巢內的獵物則以大赤鼯鼠和白面鼯鼠最常見。偶爾也會捕捉小型的兩棲類動物，所以保育員在食材的種類上，由原本的乳鼠、成鼠及雞肉等，再增加切塊的虎皮蛙讓「雪寶」練習採食，以增加食材的多元性及營養成份。

「雪寶」已經學會自己將整隻老鼠撕裂後吞食。（台北市立動物園提供）

在野外，褐林鴞長到了亞成鳥的階段就會離巢，但不會隔得太遠，會繼續在親鳥附近學習生存的技能，要一直等到4-6個月大時，全身褪換上和成鳥一樣的褐色羽毛後，才會完全脫離親鳥獨自生活。保育員們看著自己一點一滴拉拔長大的「孩子」，從嗷嗷待哺到能夠展翅飛翔，心中充滿著無限的喜悅和感動，也像天下所有的父母一樣，期望「孩子」們都能夠擁有平安順利的「人」生。

接下來的日子，也請大家和我們一起關注褐林鴞寶寶的成長歷程，保護我們的地球環境，讓每個和「雪寶」一樣的孩子，都能夠擁有一片屬於自己的天空！

(中時電子報)

2個多月大的「雪寶」已經褪去青澀的模樣，全身散發出猛禽的氣勢，帥的不得了！（台北市立動物園提供）