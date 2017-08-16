大巨蛋案 馬英九遭傳喚不發一語

台北地檢署偵辦大巨蛋案傳喚前總統馬英九。(王英豪攝)

台北地檢署偵辦大巨蛋圖利案，歷經3年多的蒐證調查，今早9點首度以他字案被告身分，傳喚前總統馬英九、馬市府時期負責與遠雄議約的財政局長李述德2人，釐清馬與趙藤雄會面時，是否達成哪些共識，並損及北市府利益。馬英九是早上8時48分抵達北檢，面對媒體詢問不發一語。李述德則是8時多即提前到北檢。

民間團體前年5月15日持台北市府廉政委員會公布的大巨蛋調查報告，向當時的特偵組及北檢告發馬、李涉圖利遠雄；檢方本月初首次寄發被告傳票給2人；大巨蛋案可分成興建初期的土方工程、後期防火避難公安審查、及招標時營運權利金協議歸零等3部分。

馬、李被控圖利的部分，則與大巨蛋營運權利金歸零，以及馬被控私下與趙藤雄會面，主導李與遠雄簽不平等條約有關，仍是他字案。

檢方調查，北市府及遠雄2004年9月曾有2次關鍵議約會議，但馬、趙被發現於兩次議約會議期間，私下於同月20日碰面協商，之後北市府態度大轉變，不僅同意權利金歸零、具體協助遠雄都更計畫並提供必要文件，就連遠雄要求北市府降低或減免租稅等要求也照准；檢方為釐清案情，今首傳馬、李出庭。

(中時)