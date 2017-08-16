全台跳電！方文琳困電梯「以為要死了」

方文琳昨和兩位女兒因為短暫跳電，在電梯發生小驚魂!(圖／取自方文琳臉書)

昨全台各地發生跳電意外，讓許多在戶外商場甚至是家中的電梯都停止運作，女嬰方文琳也遇上電梯沒電，她的小女兒嚇得直呼「以為要死了」，方文琳則趕緊安慰，但她不否認自己首度遇上電梯沒電，的確也有些腿軟。

方文琳昨下午剛好要帶兩女兒外出做日文交流，沒想到卻遇上跳電一事，儘管家中也碰上停電，但因她居住的大樓有供電系統還能搭電梯，讓她驕傲的跟女兒說「這就是有繳管理費的好處」，沒想到下一秒突然遇上電梯停止運作，甚至抖動地似乎要向下墜，讓方文琳母女三人嚇得尖叫蹲下。

隨後方文琳大女兒按了開門鈕，電梯順利在四樓打開門，但電梯與地面不平，不過母女三人見狀還是趕緊一腳跨出。方文琳坦言「腳也發軟了」，幾位鄰居事後好奇問他們「怎麼在這裡？」經過方文琳解釋後，鄰居則告知她們因為電剛好來，和大樓的供電系統短暫交叉才會沒電。

年過半百的方文琳坦言這是第一次遇到電梯沒電，更說小女兒嚇得直呼「以為要死了」，但她安慰「不會的，頂多就是困在電梯長短問題！」只是對於自己也在電梯中嚇得尖叫，讓她也自嘲「我這位媽媽表現也還真不勇敢。」

(中時電子報)