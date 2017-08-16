跳電引民怨 葉宜津：台電中油應有人下台
815全台大停電引起人民憤怒，經濟部長李世光請辭下台。民進黨立院黨團幹事長葉宜津今天在廣播節目上強調，造成停電罪魁禍首的中油以及台電，也必須要有人下台負責，至於要到多高的層級？就要看行政院長林全如何拿捏。
葉宜津說，這次事件執政黨難辭其咎，畢竟民進黨已經執政一年多了，至少在管理上不能漫不經心。她同時指出，關於輸配電網的改善，沒有辦法這麼快就完成，但我們已經在著手進行改善。
葉宜津也表示，昨天大概只有台電、中油自己去調查停電原因，但是影響了這麼多人造成不便，形成了國安問題，不禁讓人懷疑這個人會不會是故意的？「我要求檢察官應該介入調查，是否有刑事責任、民事責任？」
立法院臨時會開議在即，前瞻大戰一觸即發，葉宜津也坦承，非常擔心前瞻預算審查會受到影響，希望國民黨不要因為這次事件又在重啟核能發電做文章。她強調，作為負責任的行政團隊與政黨必須要有遠見，不能頭痛醫頭腳痛醫腳，我們必須要講道理，就真正實際狀況做改善
(中時)
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