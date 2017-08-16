半個台灣癱瘓 謝金河：人民憤怒拉升至最高點
全台昨天下午無預警大停電，主因為桃園大潭電廠6部機組天然氣電動閥，因中油疏失被誤關2分鐘，致燃氣供應中斷跳電。對此，財信傳媒董事長謝金河說這次大停電，人民的憤怒拉升至最高點，若政府對缺電的事依然無感，民進黨下一個恐怕會面對全面執政的危機。
謝金河說去年小英政府上台，內閣出現經濟部長李世光的名字，第一時間，他在臉書上說，這是30幾年前，從趙耀東以來，第一個他不認識的經濟部長。但他仍然樂觀其成，也希望李世光能像黑馬竄出一般，能給經濟部一新耳目。
「不過一年多過去了，我依舊不認識李世光」。謝金河說他常常用趙耀東的規格來檢視所有的經濟部長，及格的少之又少，「趙鐵頭最精典的是，他自許是全國企業董事長的董事長，他身先士卒，全身充滿熱力，全國老百姓都知道經濟部長是誰？」謝金河說小英總統任命的經濟部長大家都不認識，像勞動部通過的一例一休，如果經濟部長願意事前與產業溝通，也許就不會訂出那麼僵固的政策。
謝金河指出，這次全台大停電，人民的憤怒拉升至最高點，如果政府對缺電的事依然無感，民進黨下一個恐怕會面對全面執政的危機。這次換掉一個經濟部長，下一次代價會更高。
(中時電子報)
文章來源：謝金河臉書
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