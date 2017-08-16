打赤膊行竊 賊特徵好認落網
最近連續高溫，天氣熱到讓人受不了，高雄市陳姓男子因天熱，行竊時乾脆打赤膊又騎單車，他說，打赤膊比較涼快，而且沒有衣服特徵及車牌等證據，可以逃避警方查緝；想不到，打赤膊反而成為特徵，很快就被警方逮到。
三民一分局十全派出所日前接連接獲轄區工地及網咖報竊盜案件，經調閱監視影像，發現竊賊均為1名打赤膊身穿牛仔褲的男子，警方循線與網咖業者合作建立通報機制。
前天清晨陳嫌又打赤膊進入網咖，馬上被櫃台服務人員鎖定，一邊緊盯監視器蒐證陳嫌行竊過程，一邊通報警方，警方迅速趕到現場，當場逮捕陳嫌，並出示監視影像，令陳嫌百口莫辯，起獲被竊贓物手機2支，依竊盜罪移送偵辦。
警方調查，陳姓男子（60歲）平常打零工維生，近來因景氣不佳，導致工作不順，頓失收入，遂鋌而走險連續竊取人行道修繕工程的工具及鐵材，之後又勘查網咖民眾消費習慣，多日於清晨進入，趁玩家疲憊熟睡之時，竊取民眾放置於桌上的手機，企圖變賣後換取現金。
陳嫌供稱，自己考量犯案時衣著特徵可能被認出，天氣又熱，所以外出犯案時，乾脆不要穿衣服打赤膊，並以步行或騎腳踏車方式前往犯案，異想天開以為這樣就無衣服特徵及車牌等證據，藉此可以逃避警方查緝。
想不到的是，警方卻是依他每次犯案都是打赤膊的特徵，囑咐轄區網咖業者，建立通報機制，因此當他又打赤膊進入網咖，馬上被業者鎖定報案。
十全所所長黃昶斌提醒網咖玩家，網咖是公眾得出入的處所，在網咖消費務必注意自己隨身財物，避免將重要物品任意放置於桌面，深夜也盡量不要在網咖休息逗留，以免讓宵小有可趁之機。
(中時)
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