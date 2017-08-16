16歲小戲節搬演「萬花筒」 青年悼摯友震災亡

台南市政府文化局與影響‧新劇場合作「16歲小戲節─少年扮戲計畫」，今年集合台南17所高中50位同學，花4個月培訓，讓青少年在舞台「轉大人」，心血將於18日至20日在台南文化中心發表。

「我們約好一起組排球隊，他的目標是上台大、我要讀北藝大，我們說好的夢，剩我獨自追夢....」大灣高中黃星堯好友在去年0206地震罹難，首度感悟死亡原來很近，也將這段遺憾放進「16歲小戲節」新作「萬花筒」演出。

台南市政府文化局與影響‧新劇場合作「16歲小戲節─少年扮戲計畫」邁入第3年，今年由台積電文教基金會獨家贊助，專案納入「台積電青少年劇場計畫」，集合台南17所高中50位同學，花4個月培訓，讓青少年體驗劇場扮戲文化與實作，心血結晶將於18日至20日在台南文化中心發表。

這群16歲學子，以「萬花筒」為發想在舞台演出屬於自己的青春故事「轉大人」，演出總編導呂毅新鼓勵青少年剖析自己的花樣年花、回家聆聽父母的故事，轉化為腳本，收集11段人生故事，搬上舞台。

高大清秀的黃星堯高一參加營隊結識好友楊子逸，兩人志趣相投，感情很好，去年過年前夕，楊還到他家中烤肉，小年夜前夕天搖地動，得知好友受困維冠大樓瓦礫堆，每天盯電視，等待楊子逸被救出的消息出現，最終，卻只盼到遺憾。

他藉由參與演出，吐露不捨，演出屆時將邀請共同好友走進劇場觀戲，「希望大家一起來回憶他，他一直在我們心上。」

台南女中蘇盈禎將媽媽年輕在屠宰場工作歷程，搬上舞台；當她分享時，同儕直呼難以想像，包括她也是，雖耳聞媽媽提過殺豬辛苦，卻不以為意，直到這次演戲需要，認真爬梳，還到舅舅的屠宰場參觀，很想給媽媽擁抱，「媽媽說，殺豬即使被割傷，人沒倒，就繼續工作。」

影響‧新劇場致力於推廣青少年劇場，4月起，劇團透過校園推廣講座，讓藝術零距離走入校園貼近青少年，更規劃教師工作坊、藝術啟蒙講座、台南文化中心小舞臺演出等多達30場的推廣活動，讓更多人參與體驗舞臺魅力。

計畫主持人呂毅新表示，邁入第3屆的小戲節，今年為了呈現主題萬花筒的繽紛絢麗，並呼應做16歲的主軸，透過和青少年集體即興創作的方式，搬演了高中生的故事，有接受肝臟移植手術少女的心路路程、有將父母青春期在電影院和屠宰場打工經驗的故事搬上舞臺，也有青少年面對生死的反思和網路世界的奇想等。

此外，上週更由青少年學員們自發性以走街、快閃演出的方式等方式，發揮音樂舞蹈創意演出，讓參與的民眾無不眼睛為之一亮。讓學員親身體驗演員、編導、服裝、舞台製作、行銷宣傳等劇場工作，體驗屬於自己的16歲。

為了讓青少年體驗最藝文氣息的成年禮，高中(含應屆畢業生)以下學生購票享7折優惠、家人同行2人以上85折。邀請您一同進入劇場，觀賞綺麗的萬花筒，感受青少年們的花樣青春。

(中時)