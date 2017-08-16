李世光遭小英點名辭職？府：純屬虛構

外傳經濟部長李世光被蔡英文總統點名辭職，總統府今天澄清強調，總統是在聽取行政院長林全報告時，知道經濟部李部長在經濟部記者會前向林全提出請辭，也已經獲得林全的同意。

外傳全台大停電「蔡震怒點名 要李世光走人」，總統府表示，相關情節純屬虛構。

府方强調，實際上，總統是在昨（15日）晚間六點多由行政院林全院長致電向她報告最新的狀況：包括事故原因還有復原的進度。林院長同時也向總統報告經濟部李部長在稍早（經濟部記者會前）已經向他提出請辭，也已經獲得他的同意。總統在電話上，也請相關單位全力以赴，讓電力恢復供應，並釐清事故原因。

(工商)