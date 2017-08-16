「罹病全身下上都是疤」 李文儀被迫離開主播台？

李文儀飽受過敏之苦，讓她辭去主播一職休養。(圖/本報系資料照)

主播李文儀暫離主播台近4年，如今加入三立電視再次出發，外傳離開舊東家TVBS內情不單純，她表示之前飽受過敏之苦，有時更是全身上下都是疤，只剩腿可以見人，才讓她決定辭職休養。

根據《聯合報》報導，李文儀雖選擇三立重新出發，但仍感謝前公司的栽培，也讓她留職停薪3個月，無奈過敏狀況始終未好轉，當下才決定辭職好好休養，雖然目前過敏已獲得控制，卻發現眼睛抓不住焦距，視線看出去就像散光失焦一樣，目前仍在靠眼藥水治療當中，不過上班首日就被狗仔偷拍買麥當勞，也讓她無奈表示因為常被跟拍的緣故，坦言感情狀況多少受到影響，對於感情她表示找對象只求能相處，「對於婚姻，我也不知道做好準備了沒，也許緣分到了、遇到對的人就會結婚」。

(中時電子報)