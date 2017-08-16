諷《如懿傳》錄音疑曝光 于正：好low、噁心死了

于正疑諷刺《如懿傳》「好low、噁心死了」。(圖／翻攝自微博)

由周迅、霍建華主演的《如懿傳》，是經典宮廷劇《後宮甄嬛傳》續集，還未上映就話題不斷，先是遭大陸言情小說作家匪我思存指控抄襲，現知名編劇于正又疑似諷刺「好low、噁心死了」，引起網友熱議。

近日網路流傳于正諷刺《如懿傳》錄音，提到自己拍了10幾部清裝戲，自信說：「他們跟我比真的見鬼了」，還吐槽裡面妃子的造型好low，就像青樓女子大集會，「甄嬛我也覺得好醜，但至少你還會覺得是地主家的吧，這個真是噁心死了。」

而他也批評周迅在裡面挺老的，沒有其他人好看，「臉上估計填了玻尿酸」，不過于正雖還未對此錄音做出回應，但已在網路上造成熱議。

(中時電子報)