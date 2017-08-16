7部跳機機組全數恢復供電 今日尖峰供電無虞
近20年來首起人為疏失導致全台大限電，昨晚分區組輪流停限電逾4小時，總計超過764萬戶受影響。台電表示，大潭電廠六部機組和台中火力發電廠5號機都已恢復供電，今日供電無虞。
台電發言人林德福表示，事故發生後，一開始瞬間低頻導致154萬戶停電，昨晚6時開始實施分區輪流停電，分區停電有610萬戶受到影響，部分用戶還實施兩次停電，詳細數字還在精算中。
林德福指出，受影響的7部跳機機組在昨晚深夜已全部恢復供電，機組正陸續升載，預計在今日尖峰用電時段前就可以恢復滿載供電，今日供電不會受到影響，供電燈號維持橘燈。
林德福表示，台中電廠5號機昨晚9點17分併聯發電，大潭六部機組昨晚7時左右就陸續恢復併聯發電，最後一部機組大潭6號機也在深夜12點50分併聯。
根據台電預估，今日尖峰用電量達3,640萬瓩，備轉容量179.5萬瓩，供電燈號為宮殿警戒橘燈。
(工商)
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