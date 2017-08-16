規劃取代核四 2018大潭電廠成全台最大電廠
0815全台大停電，肇因於大潭發電廠遭中油「斷氣」，6部機組同步跳機所致。一座發電場當機，影響如此重大？因為大家不知道的是，大潭電廠是被規劃為取代核四廠、2018年將躍升為全台發電量最大的電廠。
大潭發電廠位於桃園市觀音區大潭里，目前一年發電量約288億度電，發電量僅次於台中發電廠，居台灣第二位，是台灣北部地區最大單一電廠。滿載發電時能供應北台灣三分之一用電，新竹以北有8成的工業用電，包含台積電等國際科技大廠的供電也全靠它。
大潭電廠於2005年啟用；2006年6月20日第一號機開始商轉；2008年11月19日第六號機商轉；
2017年6月：因應可能發生的缺電，向美國通用電氣（GE）採購的緊急發電機組以空運運抵台灣，此緊急機組會安裝於大潭電廠，成為該電廠的七號機。
台電計畫110年大潭電廠擴廠，增加4部發電機組，屆時大潭電廠可以增加到300萬瓩的電，全廠10座機組可供應北台灣五分之三電力，成為滿載發電量最大的電廠，未來核一、二、三陸續退役，大潭可能成為主力電廠。
為紓緩今年夏天供電壓力，總經費新台幣95億元的大潭電廠7號機新增2部機座，原本預計7月點火試俥，因工程延宕，力拚8月完工，以提升106年至108年的備載容量。
預計107年起，大潭電廠陸續完成 4部機組的擴建後，總發電量將達740萬瓩，成為全台發電量最大的電廠。
然而0815跳電後，一旦大潭成為全台最大發電量電廠，其供電安全與穩定性，更令人關切。
(中時電子報)
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