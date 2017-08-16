驚！國內糖尿病患者日益增多！血糖部分僅1／3達標

國內達227萬糖尿病患，近年每年新增2萬5000名糖尿病人，但在血糖部分只有1/3達標。（圖為糖尿病患者自行測血糖，達志影像／shutterstock提供）

現代人外食多，三餐沒辦法定時、定量，部分食物多油脂、高鹽，長期下來恐引發「心血管」疾病！其中糖尿病在台灣更是有日益增高的趨勢！國內達227萬糖尿病患，近年每年新增2萬5000名糖尿病人，但在血糖部分只有1/3達標，深陷併發症風險！

糖尿病領域常呼籲「你7了沒！」，鼓勵病患糖化血色素(HbA1c)７％以下，避免併發症風險。觀察中華民國糖尿病衛教學會 杜思德理事長指出：「國內糖友血糖達標率如此低，跟患者未積極控制血糖，等到出現併發症才有所警覺緊密相關。

而對針劑藥物的排拒，往往延誤病情治療！」近期研究指出，在糖尿病診斷初期就開始接受胰島素治療，有一半的患者在一年後即便在沒有使用藥物的情況下，糖化血色素依然維持在6.5%以下2-3，「可見糖尿病積極起始治療，有助病患越早改善病情，血糖達標。」杜理事長補充。

杜理事長說，「相較於口服藥，針劑藥物主要採『直接補充』的方式，所以於人體作用直接、較快產生效用。」然而國內大多數糖尿病患者對針劑藥物，通常抱持負面印象，認為施打胰島素或腸泌素(GLP-1)是代表糖尿病非常嚴重、不得已的情況下才打。

杜理事長說，「經過長期衛教努力，樂見病患已逐步開始可以接受針劑藥物，有越來越多治療成功的案例；因此今年持續推出『胰代模範』衛教影片，透過案例現身說法，來降低大眾對於針劑藥物之心理壓力及誤解。」

40歲趙小姐三年前被診斷有糖尿病，當時血糖超過500mg/dL，為正常血糖值的4倍(空腹血糖診斷標準 126mg/dL)，被確診後的她積極蒐集糖尿病的治療新知，發現國外的治療趨勢，都是一經確診後，先開始使用胰島素，能讓體內胰臟和胰島細胞休息、同時控制血糖，早早把血糖控制好，日後反而不會造成洗腎、心血管病等併發症。

於是診斷初期，趙小姐主動提出要打胰島素時，主治醫師反而嚇一大跳，這跟台灣患者在接受胰島素治療的態度上反差很大！在打胰島素治療兩年後，趙小姐的糖化血色素從9.9%下降到6.5%，第三年開始改打每天一次的針劑藥物－腸泌素(GLP-1)，來同時控制血糖及體重，糖化血色素持續下降到5.8%。

即便同時在服用的類風溼性關節炎用藥會讓她變胖，搭配每天一次的針劑藥物－腸泌素(GLP-1)，體重仍在一年內從75公斤降至45公斤，瘦了30公斤。除了藥物，趙小姐也搭配飲食和運動來改變整體生活習慣，擺脫了以前要吃10幾顆藥的日子，堪稱為「胰」代模範！

減緩糖尿病變！醫師建議「提早發現，提早治療」是減緩糖尿病變的不二法門！藉由生活作息的改變，如減少鹽分攝取、攝取適當適量蛋白質，加上運動、戒菸、減重！畢竟健康是一輩子的！現在就從自身開始做起！

(中時電子報)