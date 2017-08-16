MLB》怪力男超火燙 近12戰11轟

史坦頓3下擊出左中外野陽春炮、本季第44轟。(美聯社)

(10:00更新)馬林魚「怪力男」史坦頓(Giancarlo Stanton)，今3局下面對巨人左投龐加納(Madison Bumgarner)，咬中一記切球(Cutter)，擊成左中外野陽春炮、本季第44轟，傲視大聯盟。史坦頓已連6場開轟，近12戰11轟，近況超火熱。

史坦頓連6場開轟，而大聯盟紀錄是8場敲紅不讓，由小葛瑞菲(Ken Griffey Jr.)、馬林魚教頭麥汀利(Don Mattingly)等人保持。韓職連續開轟紀錄是李大浩的9場，日職為王貞治、巴斯的7場，中職是布雷的7場。

(中時電子報)