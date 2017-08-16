喊甩揮霍卻拎15萬名牌包 Makiyo回擊哭窮說

高貴行頭引發熱議，Makiyo臉書回應。（圖／本報系資料照片）

女星Makiyo（川島茉樹代）過去因醉毆運將事件後，演藝事業大受影響，Makiyo近日現身螢光幕時，透露啃老本，甚至賣掉媽媽生前留下的房產，並表示自己擺脫過去揮霍習慣，每月開銷21萬降至10萬，不過她卻被直擊背15萬香奈兒名牌包，高貴行頭引發熱議，對此，Makiyo在臉書強調：「我的包就是10年前朋友送我的」。

Makiyo被直擊拎要價15萬名牌包、還有名車接送，高檔行頭引發熱議，對此，Makiyo日前曾回應媒體，表示自己很久沒買名牌包，香奈兒包是女性友人10年前送的，面對網友質疑哭窮說，Makiyo昨（15日）則是在臉書曬截圖，再次強調：「我的包就是10年前朋友送我的」，呼籲網友「要攻擊就攻我」不要再傷人，甚至是提到過世的母親。

(中時電子報)