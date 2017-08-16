大潭電廠跳機 「斷氣」原因巨路還在查
全台昨日晚間大停電，肇事原因指向中油公司與外包廠商巨路（6192）因施工不慎，導致大潭發電廠跳機。對此，巨路表示，相關主管已親赴現場瞭解，詳細原因仍在釐清。
巨路今（16）日受消息面利空衝擊，以下跌逾6％開出，不過跌幅緩步收斂，至9時40分僅下跌4％。
巨路為國內唯一的程控廠商，是全球大型系統廠商愛默生位於兩岸的代理商，長期以來營運表現相當穩定，今年上半年受新台幣匯損影響，加上大陸子公司股利匯回台灣需繳稅，導致稅後純益2.27億元，比去年同期下滑5％，EPS為0.9元。
(工商)
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