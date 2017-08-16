鍋底升等為半自助吧,昭日堂豪氣賣鍋物

昭日堂賣起鍋物，把一般火鍋店以人頭計費的鍋底價升等為半自助吧。（馮惠宜翻攝）

除半自助百匯吧外，昭日堂也提供單點、高品質的肉品與海鮮。（馮惠宜翻攝）

去年最火紅的台中燒肉名店昭日堂，賣起鍋物，強調優質肉品搭配半自助百滙，讓消費者用餐時豐儉隨興。（馮惠宜攝）

不只賣燒肉，台中七期去年開幕的燒肉名店昭日堂賣鍋物了，特別以「半自助式鍋煮百匯」供餐，提供愛喀鍋的消費者豐儉隨興的選擇，至八月底前更打出自助百匯半價的優惠，要讓消費者體驗豪邁的火鍋吃法。

2017年開幕的昭日堂燒肉，以大氣裝潢、七國燒肉，成為台中必吃、必訪的最熱打卡據點。挾燒肉在市場站穩立基的昭日堂，近日起再開闢鍋物市場，將二樓改造為火鍋區，並以「半自助式鍋煮百匯」方式供餐。

昭日堂新開鍋物，有別市場上個人火鍋套餐型態，提供是圍爐共鍋的長型大鴛鴦鍋，而是以每人360基本消費計算，將鍋料中的野菇、鮮蔬擺放於自助吧檯，提供顧客自取任選，真正滿足「鍋煮」將自己喜歡的豐富食材入鍋，並能喝到鮮甜的熱湯。

湯底以「蔬菜」與「大骨」融入海鹽、柴魚、昆布或傳統辛香料，慢熬一夜再變化成4款精華湯底、湖北海昆布湯、天香酸釀白菜湯、極品XO醬沙茶湯以及川味麻香辣椒湯，只要兩人以上用餐，即可嚐到2種美味的風味鍋。

此外，在精緻的自助吧檯中，除了供應鍋料外，還加值可吃到花樣壽司、御炸物、手工滑肉、秘制滷丼飯、Ｑ滑烏龍麵等冷熱食，讓顧客在等待鍋煮的同時，也可嚐到不同的季節美食，而且還有節令水果、飲料、日本冰淇淋提供放題、暢飲。

除了可以自助吧檯的蔬菜、菇類入鍋，這裏也提供精緻的單點肉品及海鮮，延續昭日燒肉傳統，無論肉盤或海鮮盤都是採極大份量設計，原塊鮮肉大片擺盤，在視覺與份量上都能讓客人大快朵頤，以高CP值取勝。

(中時)