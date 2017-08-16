鍋底升等為半自助吧 昭日堂豪氣賣鍋物
不只賣燒肉，台中七期去年開幕的燒肉名店昭日堂賣鍋物了，特別以「半自助式鍋煮百匯」供餐，提供愛喀鍋的消費者豐儉隨興的選擇，至八月底前更打出自助百匯半價的優惠，要讓消費者體驗豪邁的火鍋吃法。
2017年開幕的昭日堂燒肉，以大氣裝潢、七國燒肉，成為台中必吃、必訪的最熱打卡據點。挾燒肉在市場站穩立基的昭日堂，近日起再開闢鍋物市場，將二樓改造為火鍋區，並以「半自助式鍋煮百匯」方式供餐。
昭日堂新開鍋物，有別市場上個人火鍋套餐型態，提供是圍爐共鍋的長型大鴛鴦鍋，而是以每人360基本消費計算，將鍋料中的野菇、鮮蔬擺放於自助吧檯，提供顧客自取任選，真正滿足「鍋煮」將自己喜歡的豐富食材入鍋，並能喝到鮮甜的熱湯。
湯底以「蔬菜」與「大骨」融入海鹽、柴魚、昆布或傳統辛香料，慢熬一夜再變化成4款精華湯底、湖北海昆布湯、天香酸釀白菜湯、極品XO醬沙茶湯以及川味麻香辣椒湯，只要兩人以上用餐，即可嚐到2種美味的風味鍋。
此外，在精緻的自助吧檯中，除了供應鍋料外，還加值可吃到花樣壽司、御炸物、手工滑肉、秘制滷丼飯、Ｑ滑烏龍麵等冷熱食，讓顧客在等待鍋煮的同時，也可嚐到不同的季節美食，而且還有節令水果、飲料、日本冰淇淋提供放題、暢飲。
除了可以自助吧檯的蔬菜、菇類入鍋，這裏也提供精緻的單點肉品及海鮮，延續昭日燒肉傳統，無論肉盤或海鮮盤都是採極大份量設計，原塊鮮肉大片擺盤，在視覺與份量上都能讓客人大快朵頤，以高CP值取勝。
(中時)
關鍵字：昭日堂
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。