平潭旅遊、金融、物流前瞻平台優 台灣呢？

平潭北港小鎮文創園區，「石頭會唱歌」即是台灣人所開設的文創餐飲複合式小店。（王雅芬攝）

平潭北港小鎮文創園區，目前已有許多台灣年輕人與藝術工作者進駐。（王雅芬攝）

平潭兩岸快件中心作業區一景，通關時效壓縮在24小時之內完成。（王雅芬攝）

兩岸快件中心管理辦公室林立副主任表示，自期用海運的價格，空運的速度在倉儲、物流及海關通關效率上打通一條連接兩岸與世界的國際物流通道。（王雅芬攝）

走入位於平潭澳前台灣小鎮的台灣商品免稅市場，彷彿進入台灣的量販大賣場，貨架上盡是台灣商品。（王雅芬攝）

平潭綜合實驗區金融服務辦公室副主任楊哲安表示，平潭預計年底開放QFLP（合格境外有限合夥人）、及RQFLP（人民幣合格境外合夥人）的政策試點。（王雅芬攝）

建築與馬祖石頭屋相似的平潭北港小鎮文創園區。（王雅芬攝）

福建省平潭是中國大陸距離台灣島最近的地方，對台地理優勢顯著。短短幾年之間從一個風沙漫天，樹木不生且人口少不被大眾看好的小島，快速發展成旅遊勝地、金融控股交易平台、兩岸物流快件中心。其背後行政團隊的前瞻規劃與執行能力值得台灣借鏡，平潭因兩岸經濟交流密切而快速發展，2010年大陸批准設立對台綜合實驗區，實行先行先試優惠政策， 賦予平潭為「兩岸共同家園」示範區域。

平潭除了發展觀光旅遊之外，兩岸快件中心自今年5月9日啟用三個月以來，跨境電商產值已達人民幣1億元、快遞產值達人民幣300萬元，快遞商品以深受大陸民眾喜歡的奶粉及化妝保養品最多。平潭已發展成為兩岸行郵物件往來通關服務的大平台，備有海運快件監管、跨境電商報稅監管、跨境電商直購監管三大中心功能。

兩岸快件中心管理辦公室林立副主任表示，平潭實驗區快件中心的目標是用海運的價格，空運的速度在倉儲、物流及海關通關效率上打通一條連接兩岸與世界的國際物流通道。目前規劃大陸發往國際的快遞經由平潭到桃園機場發向世界各地，而國際發往大陸各地的快遞也可經由台灣轉往大陸各省。台灣與大陸權責單位如能摒除異議，以人民福祉為優先，兩岸快件中心的成立最大受惠的是台閩雙向民眾與企業。

此外，平潭當下正積極推動成為兩岸金融合作中心，據平潭綜合實驗區金融服務辦公室副主任楊哲安介紹，2011年成立的海峽股權交易中心正是一例，該中心致力為福建當地中小企業、台資企業建造高效融資通道。該中心更推出台資企業綠色通道，便利台資企業申請流程、減少審核時間，當前已有41家台資企業至此掛牌。

保險方面，平潭已建造大陸首個消保中心、創研中心，借鑒台灣保險業經驗，衍生開發借鑒台灣保險業的經驗，衍生開發10款創新保險商品，累計逾100萬元人民幣的保費。台灣平均一個人有兩張保單，而在大陸每6個人才有一張保單，市場潛力無窮。

基金方面，中華開發金控和福建省電子信息集團在平潭共建聚焦IT技術、健康醫療、民生消費的華創基金，是福建首個閩台合作基金。本身也是來自台灣的楊哲安表示，目前已進駐平潭的金融業，民營的有華通銀行，國有的有中國工商、中國農業等16家。保險公司有富邦財險、中國人保等13家，證券公司則有興證資產管理、中國中投、福華、東興證券。

(中時)