兩邊下注 中國印度相爭 俄羅斯得利

中國與印度因洞朗邊境爭議僵持不下，緊張持續升高，而俄羅斯似乎兩面下注，還從雙方緊繃的關係中得利。

盛傳俄羅斯與印度10月19日到29日將在俄國舉行聯合軍演，雙方陸、海、空軍都將參加這項名為「印俄」（Indra︰India + Russia）的演習、除了實彈演練外、還包括防空與反潛作戰等綜合演習。

自2003年以來，印度與俄羅斯便持續舉行印俄軍演，但這次最大的不同，就是三軍首度舉行聯演。此外，這也是印度首度舉行三軍聯合演習。

據印度媒體報導，這次大規模軍演將在俄羅斯境內三個地方舉行，而其中包括與中國接壤的遠東山區在內。

除了軍演外，印度還將向莫斯科採購價值100億美元（約3,000億新台幣）的武器，而雙方協商已進入最後階段。據《防務新聞》（Defense News）報導，印度這次採購的內容包括S-400防空飛彈系統、4艘「格里戈洛維奇海軍上將」級（Admiral Grigorovich-class frigate）護衛艦，以及200架「卡莫夫」（Kamov）226T輕型多用途直升機。

另一方面，「外交家」（The Diplomat）網的分析指出，俄羅斯最近不斷加強與中國的軍事合作與外交關係。

(中時電子報)