兩邊下注 中國印度相爭 俄羅斯得利
中國與印度因洞朗邊境爭議僵持不下，緊張持續升高，而俄羅斯似乎兩面下注，還從雙方緊繃的關係中得利。
盛傳俄羅斯與印度10月19日到29日將在俄國舉行聯合軍演，雙方陸、海、空軍都將參加這項名為「印俄」（Indra︰India + Russia）的演習、除了實彈演練外、還包括防空與反潛作戰等綜合演習。
自2003年以來，印度與俄羅斯便持續舉行印俄軍演，但這次最大的不同，就是三軍首度舉行聯演。此外，這也是印度首度舉行三軍聯合演習。
據印度媒體報導，這次大規模軍演將在俄羅斯境內三個地方舉行，而其中包括與中國接壤的遠東山區在內。
除了軍演外，印度還將向莫斯科採購價值100億美元（約3,000億新台幣）的武器，而雙方協商已進入最後階段。據《防務新聞》（Defense News）報導，印度這次採購的內容包括S-400防空飛彈系統、4艘「格里戈洛維奇海軍上將」級（Admiral Grigorovich-class frigate）護衛艦，以及200架「卡莫夫」（Kamov）226T輕型多用途直升機。
另一方面，「外交家」（The Diplomat）網的分析指出，俄羅斯最近不斷加強與中國的軍事合作與外交關係。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。