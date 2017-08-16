昨大停電 雲林共9人受困電梯
昨天下午無預警大停電，全雲林縣共有7件9人電梯受困，消防人員趕往搶救，但因電梯門鑰匙孔 都不一致，為了避免破壞電梯，請電梯公司同步協助，消防分隊長表示，還是安撫受困人員不用怕。
雲林縣昨天下午從4點53分開始停電，依序是 西螺1件1人、斗南1件1人，斗六5件7人。
消防隊員指出，電機有內門、外門，兩個同時打開才能脫困，有些電梯卡在樓層中間，若能夠爬上來的 就請受困者扳開內門， 救助者從外門放樓梯或椅子下去，但因不確定何時會復電， 大多是在門外安撫受困者 還有多久就能夠出來，不會有窒息 的風險。
消防隊員表示，民眾最擔心的是電梯會不會突然掉下去，這種情形並不太可能發生，昨天比較大的考驗是悶熱，還有黑暗。
昨天晚上無預警大停電，許多路段路燈不亮，號誌燈停止運作，發生多起摩托車與汽車擦撞事故。
(中時)
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