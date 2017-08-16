亞洲盃男籃》決勝節25比11攻勢 中國逆襲敘利亞進八強

郭艾倫手感不佳全場僅得5分，但中國隊靠著決勝節的25比11攻勢，最終逆轉擊敗敘利亞，取得8強門票。FIBA官網／資料照)

尋求衛冕的中國男籃，16日亞洲盃靠著決勝節的25比11攻勢，逆轉整個戰局，最終以811比79後來居上驚險擊敗敘利亞，取得8強門票，接下來將與澳洲爭奪4強席位。

曾在CBA打滾過的敘利亞老將馬丹利開賽後就連拿5分，單節攻下9分，全場豪取35分、7助攻，幫助球隊打完首節23比19領先，次節馬丹利繼續發威，帶領球隊打出10比0攻勢，取得雙位數領先優勢。

易籃後，馬丹利連投帶砍，敘利亞一度取得13分優勢，以68比56進入第四節；被打到無退路的中國隊，終於在逆境中睡醒了，李根猶如猛獅般連得5分，中國隊以12比2攻勢追至68比70。雙方隨後進入肉搏戰，任駿飛三分破網，中國隊首度超前，敘利亞在馬丹利的犀利外線下最後1.4秒追成79比81，沒想到關鍵時刻兩罰都失手，中國隊才得以險勝。

致勝英雄李根攻下19分，劉曉宇10分、7助攻、5抄截，韓德君14分、6籃板，任駿飛11分、9籃板，周鵬12分，胡金秋10分、6籃板，頭號大將郭艾倫手感欠佳僅5分。

(中時電子報)