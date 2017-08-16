世大運在即 偵爆犬表現「不專業」令人質疑
台北世大運即將在19日開幕，主辦各部門無不如臨大敵，展開各項演練。其中，協調各單位組成的偵爆犬隊也開始選手村的爆裂物搜索，但媒體發現犬隻竟錯誤的去咬住模擬爆裂物，不專業的表現，似有訓練不足之疑慮；對此，主管單位只表示，實際任務上碰觸爆裂物在所難免。
據《鏡週刊》報導，世大運偵爆犬隊近期展示訓練成果，預先在選手村藏起沾有火藥味的棉球，接著帶狼犬進行偵蒐，該犬只費30秒就找到棉球，並將棉球叼出來放下。看起來似乎沒什麼問題，但專家說，如果是真的爆裂物，「人犬當場殉難」！
偵爆犬的表現為什麼不及格？可能是把原本的緝毒犬挪去做「非本業」的關係。據悉，偵爆犬隊的構成為新北市警局的23隻、保三總隊14隻、憲兵隊2隻、關務署2隻，再加上民間借調的30隻狼犬執行警衛勤務。隊伍陣容看似堅強，其實就是一支雜牌軍，訓練的時間可能都不夠就要倉促上陣。
然而，世大運可說是台灣舉辦過層級最高的國際運動比賽，聚集世界各國好手與媒體，加之面對世界各地的恐攻事件的威脅，這次的維安可不能輕忽，而且也不是能像花車變靈車事件一樣，笑笑就算了，主辦單位的準備程度實在令人懷疑。
針對上述質疑，新北市警犬隊長潘天龍出面回應。他坦承，實務上警犬發現爆裂物應該不能觸碰，而要直接坐下；關於這次事件，只是先前訓練的生澀過程，難免有所碰觸，未來會要求確實做好基本動作。
(中時電子報)
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