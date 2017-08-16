西拉雅趣飛車 飆得你不要不要的

西拉雅趣飛車活動正式起跑。（桃城影像文化工作室提供）

西拉雅趣飛車活動正式起跑。（桃城影像文化工作室提供）

邁入第四年的「西拉雅趣飛車」，不僅維持總獎金五十萬、冠軍二十二萬的高額獎金外，今年更加碼要送給所有報名參賽隊伍專屬隊服。今年也首次與台灣迪卡儂合作，台灣迪卡儂除將組對參與賽事之外，10/28(六)比賽當天將會以「整個草原都是我的運動場」為概念，結合迪卡儂品牌精神，運用超過十種以上的各類戶外運動、野餐、露營等設備，要將走馬瀨農場的大草坪打造出一座適合全年齡層以及寵物共同玩樂的戶外運動場。

「西拉雅趣飛車」今年以「飆得你不要不要的」為口號，強調無動力車的競賽速度與造車技藝，同時參賽與觀賽的好康也要送的你不要不要的。今年首創的專屬隊服製作，記者會上由西拉雅國家風景區管理處、台灣迪卡儂、走馬瀨農場代表著裝亮相，今年所有報名參與賽事的隊伍也將可以擁有，做為今年參賽的最佳紀念。

台灣迪卡儂今年首次加入「西拉雅趣飛車」的賽事活動行列，身先士卒組隊報名參加也要號召迪卡儂會員一起共襄盛舉，賽事當天將舉辦「台灣迪卡儂兒童草原滑步車障礙賽體驗活動」，參加體驗還送抽彩券抽滑步車！現場還有以球類與戶外運動規劃的闖關遊戲，提供超過三十組迪卡儂獎品；體驗區則有射擊類、健身類、水上運動類、登山露營類等，超過十種以上的運動體驗，其中水上運動體驗更會將於走馬瀨大草原上設置迪卡儂創新商品「易呼吸全乾式浮潛水面罩」體驗區，以及分別可以讓兒童和寵物玩樂的泳池，讓參賽者與觀賽者都可以在走馬瀨農場渡過一個優閒輕鬆的假日。

擁有主場優勢的走馬瀨農場今年也照例組隊參加，即便距離賽事還有近二個月的時間，也已經迫不即待將完成今年準備比賽的無動力車，走馬瀨農場也呼籲民眾把握報名9/25最後報名期限，大家相約10/28一起來走馬瀨玩得你不要不要的。

「西拉雅趣飛車」報名至9/25，報名簡章可至西拉雅趣飛車網站，或撥打西拉雅趣飛車活動小組洽詢：07-3335816。

(中時)