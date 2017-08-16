總統閣揆臉書道歉 朱立倫：第一時間出面是基本態度

新北市長朱立倫認為，無論中央到地方首長，都要第一時間跟民眾站在一起。（葉德正攝）

全台15日大停電，癱瘓交通，民眾哀鴻遍野，但總統蔡英文與行政院長林全第一時間只透過臉書向民眾道歉，新北市長朱立倫16日參加模擬聯合國活動受訪時表示，民眾關心的議題，無論中央到地方首長，第一時間要跟民眾站在一起，並把相關情況跟民眾報告，「這是基本態度」。

朱立倫表示，這次斷電危機是很嚴重的國安問題，倒底我們的電力網路為何如此脆弱，令人不可思議，如何確保供電穩定，中央政府一定要檢討。

朱立倫也說，這次經濟部與台電的緊急處置採取分區停電，卻無法提供確切停電地區資訊，反而造成更擴大的影響，民眾在完全無預警情況下被斷電，不少人被卡在電梯，或因號誌停擺交通大亂，造成民眾衝擊與傷害都非常危險。

(中時)