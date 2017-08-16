咖啡館之戀 馬國柔佛公主嫁小3歲荷蘭夫婿
據新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，馬來西亞國內財力最雄厚的柔佛王室（Johor），昨日歡慶迎接公主出嫁，柔佛蘇丹依布拉欣（Ibrahim Ismail of Johor）的獨生女阿米娜（Princess Tunku Tun Aminah Sultan Ibrahim），嫁給荷蘭籍的夫婿丹尼斯（Dennis Muhammad Abdullah），以柔佛古禮完成婚禮。現場特邀嘉賓共有約1,200人，不僅包含馬來西亞各界賢達，還有新加坡副總理張志賢和汶萊蘇丹包奇亞（Hassanal Bolkiah）也都親臨現場祝賀。據傳現年31歲的蘇丹掌上明珠阿米娜是在咖啡廳內，與來到新加坡擔任足球隊經理的丹尼斯懈逅，進而墜入情網相戀，交往後才發現，女友居然是一個王室公主，也讓這段戀情更為外界津津樂道。
柔佛是半島最南端、與新加坡隔海相望的一個馬來西亞的行政區，首府位於新山，目前由柔佛王室統治，現任蘇丹為第25任的依布拉欣，雖然是名義上的統治者，但柔佛蘇丹不僅在公眾場合多以「我」自稱，還開設臉書專頁等社群媒體，經常發表自己對時政的看法，倍受民眾所尊重。1982年與霹靂州公主拉惹再麗蘇菲亞（Permaisuri Raja Zarith Sofiah）結為連理，共育有5男1女，長子東姑伊斯邁（Tunku Ismail Idris）已被冊封為王儲，唯一的女兒、也就是昨日出嫁的阿米娜。
現年31歲的阿米娜，畢業於新加坡澳洲國際設計學校（Australian International School Singapore），回國後，在父親支持下，創立自有的服裝品牌，同時她也是一名狂熱的足球粉絲，對於柔佛足球隊非常關注和支持。而她的夫婿丹尼斯，在與阿米娜相戀後，最終也選擇改宗伊斯蘭教，並苦練馬來文，更在日前通過柔佛王室的禮儀文化考驗，讓蘇丹和王室成員看見他的努力，也使這段姐弟戀修成正果。
(中時電子報)
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