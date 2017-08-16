印度拉俄國聯合軍演 中國門口將首次三軍齊現

2013年印度俄國聯手進行因陀羅軍演。(圖/美聯社)

印度和中國在錫金段洞朗地區邊境對峙長達2個月，雙方僵持不下、情勢緊張之際，印度將聯手銜接中國北境的俄國，在遠東地區進行首次陸海空三軍一體的聯合軍演。

據《印度快報》報導，印度將和俄國於10月19-29日展開為期11天的一年一度的「因陀羅-2017」（Indra -2017）聯合軍演，將俄國境內鄰近中國的遠東地區進行，這也是印度軍隊首次以三軍一體化的形式與他國軍隊進行的大規模軍演，目的在與藉此強化兩國在戰區聯合指揮層面加強的合作與協調。

2005年俄國防長Sergei Ivanov和印度陸軍司令Joginder Jaswant Singh將軍觀看因陀羅軍演。(圖/美聯社)

俄國遠東軍區新聞局消息則表示，這次演習將會在彼得大帝灣(Peter the Great Gulf)模擬在局部海空被封鎖的情況下，俄印兩軍聯合突破封鎖，內容包括占領海岸線、對空海砲彈實射、潛艇戰術護航、物資轉運等。

印度和中國6月在邊境展開對峙後，印度與美國、日本等軍事大國不斷聯手，而這次合作的俄國是印度長期以來最主要的軍事夥伴，向印輸出了大批的軍備包括戰機、坦克等，因陀羅軍演是兩國的聯合軍事演習，近期兩國也積極就研發第五代戰機而進行合作。

雖然這次軍演地理位置敏感，但是據俄羅斯戰略研究所軍事政治研究中心專家埃爾曼科夫表示，他認為俄國和印度的聯合軍演是自2003年以來每年定期舉行的，並不是針對其他國家國，演習目的和內容也是早就訂好的，再加上這個月之內中國和俄國也將進行聯合軍演，和近日中印邊境的對峙事件關聯不大。

(中時電子報)