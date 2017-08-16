印度拉俄國聯合軍演 中國門口將首次三軍齊現
印度和中國在錫金段洞朗地區邊境對峙長達2個月，雙方僵持不下、情勢緊張之際，印度將聯手銜接中國北境的俄國，在遠東地區進行首次陸海空三軍一體的聯合軍演。
據《印度快報》報導，印度將和俄國於10月19-29日展開為期11天的一年一度的「因陀羅-2017」（Indra -2017）聯合軍演，將俄國境內鄰近中國的遠東地區進行，這也是印度軍隊首次以三軍一體化的形式與他國軍隊進行的大規模軍演，目的在與藉此強化兩國在戰區聯合指揮層面加強的合作與協調。
俄國遠東軍區新聞局消息則表示，這次演習將會在彼得大帝灣(Peter the Great Gulf)模擬在局部海空被封鎖的情況下，俄印兩軍聯合突破封鎖，內容包括占領海岸線、對空海砲彈實射、潛艇戰術護航、物資轉運等。
印度和中國6月在邊境展開對峙後，印度與美國、日本等軍事大國不斷聯手，而這次合作的俄國是印度長期以來最主要的軍事夥伴，向印輸出了大批的軍備包括戰機、坦克等，因陀羅軍演是兩國的聯合軍事演習，近期兩國也積極就研發第五代戰機而進行合作。
雖然這次軍演地理位置敏感，但是據俄羅斯戰略研究所軍事政治研究中心專家埃爾曼科夫表示，他認為俄國和印度的聯合軍演是自2003年以來每年定期舉行的，並不是針對其他國家國，演習目的和內容也是早就訂好的，再加上這個月之內中國和俄國也將進行聯合軍演，和近日中印邊境的對峙事件關聯不大。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。