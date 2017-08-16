Baby素顏吹髮美炸 網友崩潰不信

Angelababy昨貼出素顏吹頭髮的畫面！（圖／取自微博）

Baby先前被拍的素顏照片卻是差很大。（圖／取自微博）

Angelababy向來給人清純甜美印象，儘管她屢次被質疑整形，可Baby先前不甘老是被說整形，還跑去醫院做鑑定證明自己是天然美女。只是Baby昨在網上曬出自己素顏吹頭髮的照片，膚質好到出水、被讚美炸，但另一方面卻有不少網友認為這是假素顏，更翻出過去照片對比。

Baby近來更新了「微博故事」內容，有陣子沒和粉絲互動的她，曬出素顏吹頭髮的畫面，素顏模樣雖被大批粉絲激賞絕美，但也有人認為「只要是有計畫素顏，基本上都還是有上妝」，Baby還被貼出先前其他人拍攝的素顏照，被揶揄「自拍和她拍」果然有落差。

(中時電子報)