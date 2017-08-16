廣州將變「圖書館之城」 總面積達40萬平方公尺
廣州市將成「圖書館之城」！今（15）日廣州市人大科教文衛專業小組指出，近兩年廣州人的閱讀需求猛增，市區圖書館的服務量呈「井噴式」增長；去年市區公共圖書館讀者進館人次已達1610.38萬、註冊讀者已有224.96萬。
近年來廣州公共圖書館的建設步入快車道。數據指出，截至今年7月，全市各區共有公共圖書館11個17處，總建築面積13.78萬平方公尺。除了公共圖書館多集中於中心城區外，廣州市也不斷改造和新建圖書館。
目前海珠區少兒館已完成改造，越秀區少兒館和白雲區江高館仍處改造中。新建項目也有3個：已開工的有兩個，為南沙區圖書館新館、番禺區圖書館新館，新建已立項尚未開工的為花都區圖書館新館。
此外白雲區已在白雲新城核心區規畫白雲區二館，天河、荔灣區也正推進新圖書館的選址和立項；預估2020年時，廣州市公共圖書館總建築面積將超過40萬平方公尺。
截至去年底，廣州市已有122所公共圖書館，較2015年增長40%。此外，這兩年市區圖書館的服務量呈「井噴式」增長，去年市區公共圖書館讀者進館人次1610.38萬，紙質文獻外界冊次2193.94萬（僅次於上海），註冊讀者量224.96萬。
(中時電子報)
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