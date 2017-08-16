NBA》沃神：厄文最想去的球隊是馬刺

沃神認為厄文最想去馬刺，可惜馬刺缺少交易籌碼。(美聯社資料照)

爆料天王沃神再度出手了，他直言厄文最想要去的球隊是馬刺，也願意長留在聖安東尼，可惜馬刺缺少籌碼與騎士交易。

馬刺在今夏的自由市場並沒有太大動作，唯一收穫就是延攬了攻防大將蓋伊，但在競爭激烈的西區戰圈恐怕還不足以威脅勇士、火箭和雷霆，因此「海軍上將」羅賓森曾開口希望球隊想辦法引進厄文。

沃神認為，馬刺想要成功交易厄文的關鍵點在於詹姆斯身上，如果詹皇決定明年夏天不會離開克里夫蘭的話，騎士就有可能將厄文送到馬刺，反之帕克、艾卓吉和丹尼格林就無法吸引騎士目光。

(中時電子報)