機場座椅為何這樣排列？設計師揭密
飛機正式起飛前，旅客多會在登機門外的座椅上打發時間，不過，是否有人注意過那些座椅的排列方式？英國倫敦希斯洛機場（London Heathrow Airport）首席設計師威克斯（Barry Weekes）透露，這些排列並非毫無意義，它是根據旅客需求所設計。
登機門外的座椅，大多整齊地一直線並列，且沒有太多符合「舒適座椅」的要素，坐墊缺乏鬆軟感、傾斜度低、兩側以冰冷的金屬裝飾。此外，與對面的座椅間距相當遠，除了坐鄰坐的2人，想正常的聊天非常困難。
究竟為何要如此設計？何不選擇一個讓人能放鬆久坐，和旅行夥伴大聊特聊的舒服座椅？
根據英國《電訊報》（The Telegraph）報導，威克斯表示，曾經在第三航廈嘗試把椅子排列得更具「社交性」，將四個椅子圍繞一個咖啡桌擺放，但實驗結果顯示，若有旅客坐上四個椅子的其中之一，其他旅客會刻意避開有人坐的那桌。
威克斯說，現在的座椅設置，可以避免旅客無上限創造自己的「個人空間」，中間的金屬扶手，讓旅客無法隨意地躺在兩張椅子上，把登機處當成自己睡覺的場所。
(中時電子報)
文章來源：telegraph
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